القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 09:05 مساء

تمكن أعضاء البحث الجنائي طرابلس، من إلقاء القبض على شخص متهم بهتك عرض فتاة، وسرقة منزل في عين زارة.

وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان، إن البحث الجنائي ضبط (ع.أ.ف.م)، بعد بلاغ تقدمت به (ف.م.م) جزائرية الجنسية، مفاده خطف ابنتها (ب.ن.خ) في دائرة مركز شرطة أبو سليم.

وتابع البيان أنه بعد القيام بالتحريات اللازمة توصل فريق التحري إلى المتهم، الذي اعترف بخطفه الفتاة، مشيرا إلى أنها «سبق أن خرجت معه وشخصين آخرين وبقيت معهم لمدة يومين، قام في الواقعة بهتك عرضها وإرجاعها إلى منزلها».

كما اعترف بسرقة منزل المواطن (ع. م)، الكائن في عين زارة، وسرقة أموال وجهاز هاتف من أحد العمالة الأجنبية، والمقيدة ضد مجهول من قبل (م.ح.ب).

ووفق البيان، اتخذت بشأن المتهم الإجراءات لأجل إحالته إلى النيابة العامة، وما زال البحث جاريا عن شركائه في الجريمة.

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