بوالخطابية يوضح أسباب إيقاف منظومة التصوير بمكتب جوازات طبرق

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الإثنين، إيقاف منظومة التصوير بمكتب جوازات طبرق، موضحا أن إيقاف المنظومة جاء من قبل الإدارة العامة للجوازات على مستوى ليبيا.

وأضاف بوالخطابية في تصريح نشره المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك» أن إيقاف المنظومة جاء «بسبب عدم إتمام إجراءات التسلم والاستلام ما بين رئيس فرع الجوازات الحالي والرئيس المكلف».

وأشار بوالخطابية إلى أن إدارة الجوازات أصدرت قرارا بنقل رئيس مكتب جوازات طبرق الحالي إلى جوازات الحريقة، مؤكدا احترامه لرئيس المكتب المنقول والرئيس المكلف وشدد على أن مصلحة الوطن فوق الجميع.

وناشد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق في ختام تصريحه من الجميع احترام المواطنين وخاصة المرضى منهم ممن يحتاجون إلى استخراج جواز سفر جديد.