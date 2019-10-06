الاجتماع الثاني لمجلس الحكماء يبحث «بلورة رؤية موحّدة» لحل أزمة مرزق

الاجتماع الثاني لمجلس الحكماء والأعيان والقيادات الاجتماعية والشبابية وبعض مؤسسات المجتمع المدني بمرزق، 6 أكتوبر 2019 (لبلدية براك الشاطئ)

انعقد الاجتماع الثاني لمجلس الحكماء والأعيان والقيادات الاجتماعية والشبابية وبعض مؤسسات المجتمع المدني بمرزق، باستراحة محلة الزاوية ببراك، في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الحالي، برعاية المجلس البلدي لبلدية براك الشاطئ.

ووفق بيان لبلدية براك الشاطئ، ناقش الاجتماع متابعة الأوضاع الإنسانية والمعيشية والظروف الصعبة التي يواجهها المهجّرون والنازحون من ديارهم بمدينة مرزق، وبلورة رؤية موحّدة بين كافة أهالي المدينة حول الأزمة التي عصفت بها، وما نتج عنها من قتل وخطف وتهجير لأهالي المدينة وإحراق للممتلكات الخاصة والعامة.

حضر الافتتاح يوم الخميس الماضي، عضو المجلس البلدي لبلدية براك، محمد علي المهدي، وعضو المجلس البلدي للبلدية وإبراهيم حوسين بلبان، ورئيس اللجنة التحضيرية لاستضافة الاجتماع، ومدير إدارة الشؤون المحلية بالمجلس البلدي المعتمد امحمد حامد.

مجلس حكماء مرزق يطالب بلجان لتقصي الحقائق وقوة محايدة لتأمين المدينة

فيما عقدت أول من أمس الجمعة جلسة خاصة بلجنة الأزمة لمهجّري ونازحي مرزق، فيما اختتم الاجتماع أمس بجلسة حوارية حول الأزمة بمرزق.

ومنذ مطلع شهر أغسطس الماضي، تشهد مرزق اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.