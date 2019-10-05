«داخلية الوفاق»: استهداف مطار مصراتة «جريمة جنائية مكتملة الأركان»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 07:01 مساء

وصفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، استهداف مطار مصراتة صباح اليوم، بـ«جريمة جنائية مكتملة الأركان وفق القانون الوطني، وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي، لكل مَن نفذها أو أمر بتنفيذها».

وانتقدت «داخلية الوفاق» في بيان اليوم، إحدى القنوات الفضائية الليبية الموجودة خارج ليبيا؛ بسبب تناولها خبر القصف، مشيرة إلى أن القناة نشرت خبرًا مفاده بأن القصف استهدف هوائيًّا متحركًا يستخدم لتوجيه الطيران المسيَّر داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وأضافت أن «القصف الجوي استهدف مولدًا كهربائيًّا متحركًا على متنه مصابيح إنارة كاشفات، ونتج عن ذلك بعض أصابات طائرتين مدنيتين ببعض الشظايا، وموظف تابع لشركة المناولة بالمطار، مما أدى لتعليق الرحلات وتأخير مصالح المسافرين لساعات قبل أن يعاد فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية».

مدير «مصراتة الدولي» لـ«الوسط»: عودة المطار للعمل بعد تعرضه لقصف جوي

وكان قصف جوي استهدف مطار مصراتة صباح اليوم، مما أدى إلى إصابة طائرتين إحداهما لطيران الأجنحة والأخرى للخطوط الجوية الليبية، فضلًا عن إصابة أحد عمال شركة المناولة.

وقالت «داخلية الوفاق»، إن  الوزارة اتخذت في السابق إجراءات قانونية في هذا السياق، وسوف تتخذ إجراءات في هذه الواقعة.

فيما دعت الجهات الدولية ذات العلاقة بتوثيق «الجرائم المخالفة للقانون الدولي»، بما في ذلك محاولات تبريرها عبر ذات وسيلة الإعلام، «معلومة الملكية والتبعية»، كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ إجراءات مماثلة ورصدها لهذه الأدوات «وهذا الخطاب التحريضي».

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