مدير «مصراتة الدولي» لـ«الوسط»: عودة المطار للعمل بعد تعرضه لقصف جوي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 05 أكتوبر 2019, 12:00 مساء
مطار مصراتة الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير مطار مصراتة الدولي، عادل اقزيط، فتح المطار أمام حركة الطيران، بعد إغلاقه بسبب القصف الجوي الذي تعرض له في الثامنة من صباح اليوم، السبت.

وأوضح اقزيط، في اتصال خاص لـ«بوابة الوسط»، أنه تم استهداف المطار، صباح اليوم، مما أدى إلى إصابة طائرتين إحداهما لطيران الأجنحة والأخرى للخطوط الجوية الليبية، مشيرا إلى أن أحد عمال شركة المناولة أصيب أثناء تأدية عمله.

ولفت اقزيط إلى تعليق العمل في المطار، في وقت سابق اليوم، بسبب القصف الجوي من قبل طيران مسير تابع لقوات القيادة العامة.

اقرأ أيضا: قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة   

ويعد مطار مصراتة الدولي، المطار الوحيد الذي يعمل غرب ليبيا، مع استمرار إغلاق مطار معيتيقة للشهر الثاني، إثر تعرضه للقصف الصاروخي في الأول من سبتمبر الماضي.

ودان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة، في مناسبات عديدة، الضربات المتكررة التي تستهدف مطاري معيتيقة ومصراتة، مؤكدا أن استمرار استهدافهما يرقى إلى «جريمة حرب».

وتسبّبت المعارك بين قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، التي دخلت شهرها السابع، في سقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
الأزمة الليبية: الحل القادم من الخارج بين تحفظ وقبول أطراف الداخل
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتوقع أن تصاب بالخرف؟