مدير «مصراتة الدولي» لـ«الوسط»: عودة المطار للعمل بعد تعرضه لقصف جوي

مطار مصراتة الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير مطار مصراتة الدولي، عادل اقزيط، فتح المطار أمام حركة الطيران، بعد إغلاقه بسبب القصف الجوي الذي تعرض له في الثامنة من صباح اليوم، السبت.

وأوضح اقزيط، في اتصال خاص لـ«بوابة الوسط»، أنه تم استهداف المطار، صباح اليوم، مما أدى إلى إصابة طائرتين إحداهما لطيران الأجنحة والأخرى للخطوط الجوية الليبية، مشيرا إلى أن أحد عمال شركة المناولة أصيب أثناء تأدية عمله.

ولفت اقزيط إلى تعليق العمل في المطار، في وقت سابق اليوم، بسبب القصف الجوي من قبل طيران مسير تابع لقوات القيادة العامة.

اقرأ أيضا: قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة

ويعد مطار مصراتة الدولي، المطار الوحيد الذي يعمل غرب ليبيا، مع استمرار إغلاق مطار معيتيقة للشهر الثاني، إثر تعرضه للقصف الصاروخي في الأول من سبتمبر الماضي.

ودان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة، في مناسبات عديدة، الضربات المتكررة التي تستهدف مطاري معيتيقة ومصراتة، مؤكدا أن استمرار استهدافهما يرقى إلى «جريمة حرب».

وتسبّبت المعارك بين قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، التي دخلت شهرها السابع، في سقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص.