«أجوكو» تسعى إلى إعادة الإنتاج من آبار النفط المتوقفة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 02:46 مساء
رئيس مجلس «أجوكو»، محمد بن شتوان، 3 أكتوبر 2019، (صفحة الشركة على فيسبوك)

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي «أجوكو»، محمد بن شتوان، إمكانية إعادة عدد من آبار النفط المتوقفة عن العمل لخط الإنتاج، والرفع من كفاءئتها.

وجاء ذلك خلال اجتماع مطول مع مدير المشاريع المتكاملة لشركة شلمبرجير منشاوي عبدالكافي، بحضور عضو لجنة الإدارة والاستكشاف وإمدادات المعلومات فضل احتيتة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وشدد بن شتوان خلال الاجتماع، على ضرورة دراسة أسباب إغلاق الآبار ومعالجتها؛ لتفادي أي مشاكل فنية مستقبلا. كما طالب رئيس مجلس إدارة الخليج العربي بضرورة استخدام كافة الإمكانات الفنية المتاحة، مع إمكانية توفير المعدات اللازمة، وضرورة استخدام كافة التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج.

وفي فبراير العام الجاري، أعلنت «أجوكو» إنها تنتج 304 آلاف برميل من الخام يوميا، كاشفة عن وضع خطة من أجل زيادة الإنتاج من الحقول التابعة لها، إضافة إلى تنفيذ مشروعات أخرى، منها استغلال الغاز J22.

وأعلن مشروع الغاز J22 لأول مرة في 10 ديسمبر 2017، ويهدف إلى الاستفادة من الغاز الطبيعي الذي يخرج مصاحبا عمليات إنتاج النفط الخام في حقل السرير وغيره، بدلا من حرقه، إذ سيجمع ويرسل إلى محطة كهرباء مشروع النهر الصناعي؛ بغرض إنتاج الطاقة.

 وستكون للمشروع آثار بيئية إيجابية، حيث سيسهم في خفض نسبة انبعاث غاز ثاني أكسید الكربون والمركبات الأخرى غیر المرغوب بھا مثل أكاسيد النيتروجين.

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