سلامة يبحث مع أعضاء من مجلس النواب سبل إحياء المسار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 09:45 مساء
اجتماع سلامة ووليامز مع وفد مجلس النواب بمقر لابعثة في تونس. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن رئيسها غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، عقدا بمقر البعثة في العاصمة التونسية اجتماعا مع وفد ضم أعضاء من مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها «فيسبوك» أن سلامة أطلع وفد مجلس النواب خلال الاجتماع «على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا في برلين ونيويورك. وتطرق الاجتماع إلى سبل إحياء المسار السياسي وصون الدم الليبي».

ويجري سلامة هذه الأيام مشاروات مكثفة في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه العاصمة الألمانية برلين ضمن خطته الرامية لوقف القتال في طرابلس وإحياء العملية السياسية التي توقفت منذ الرابع من أبريل.

كان سلامة قدم في إحاطته إلى مجلس الأمن يوم 29 يوليو الماضي مقترحا يتضمن دعوة أطراف القتال إلى هدنة إنسانية تتطور لوقف إطلاق النار يعقبها تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة الدول المعنية بليبيا يليه تنظيم ملتقى وطني ليبي بمشاركة الأطراف الفاعلة في الأزمة.

ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا لإعادة إطلاق العملية السياسية التي توقفت في البلاد بعد أن أطلق القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.

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