حملة تفتيش موسعة لجهاز الحرس البلدي في جالو

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 09:07 صباحا
جانب من الحملة التفتيشية لجهاز الحرس البلدي للمنطقة الوسطى. (الإنترنت).

بدأ جهاز الحرس البلدي للمنطقة الوسطى حملة تفتيش موسعة على المحال التجارية والمخابز والقصابين في مدينة جالو.

وقال آمر دوريات المنطقة الوسطى بجهاز الحرس البلدي، المقدم سعد سليمان، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن الحملة تشمل المواد الغذائية والخضار واللحوم والصيدليات والمقاهي والمطاعم وجميع الأنشطة، فضلا عن ضبط الهجرة غير الشرعية.

وأوضح سليمان أنه خلال اليوم الأول للحملة تم ضبط مخالفات وتحرير أكثر من 40 محضرا، وستستمر لمدة أسبوع، وتشمل الحملة النظافة العامة والشهادات الصحية والأوراق الثبوتية للعمالة الوافدة من حيث أختام الدخول إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الحملة ستستهدف بلدتي أوجلة وأجخرة خلال الأسبوع المقبل.

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