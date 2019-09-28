بومريز يبحث الصيانة العاجلة للمدارس على مستوى بلدية البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 05:17 مساء
وزير تعليم الحكومة الموقتة يبحث وضع الصيانات التشغيلية العاجلة للمدارس في البيضاء, 28 سبتمبر 2019 (الحكومة الموقتة)

بحث وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، مع مدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي البيضاء وعدد من ممثلي البلدية، وضع الصيانات التشغيلية العاجلة لعدد من المدارس على مستوى البلدية.

وعرض ممثلو البلدية بحضور مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة للوزارة، وعدد من مديري الإدارات، كشوفا بعدد المدارس المحتاجة لمعالجات عاجلة من حيث الأولوية،

من جهته عرض مدير صيانة المرافق التعليمية، عدد المدارس التي قامت الوزارة بصيانتها وتقديم كامل الخدمات لها، مضيفاً أن هناك عددا من المدارس التي استلم عملية صيانتها جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة الموقتة، إذ لايحق للمصلحة أن تتداخل معه في نفس المشاريع وفق شروط التعاقد المتعارف عليها.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير سعيه من أجل حلحلة كافة المشاكل التي تم عرضها خلال اللقاء، مضيفاً أن الوزارة ومصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة لها، سخرت كافة الجهود لتجهيز المؤسسات التعليمية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيهما أفضل لصحتك.. القهوة أم الشاي؟