«الرقابة الإدارية» توقف تنفيذ قرار تكليف مدير جديد لمستشفى الثورة بالبيضاء

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الخميس 26 سبتمبر 2019, 07:47 مساء
مستشفى الثورة التعليمي المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أوقف رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، عبدالسلام الحاسي، قرار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، الذي يقضي بتكليف مدير عام جديد لمستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء.

وقال الحاسي في خطاب لوزارة الصحة اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن «مؤسسات المجتمع المدني وعاملين بالمستشفى تقدموا بشكوى حول القرار متضمنة أن المكلف يشغل منصب مدير عام لأحد المستشفيات بالقطاع الخاص بموجب ترخيص (628800029) الصادر بتاريخ (4\3\2019)».

وطلب الحاسي من وزير الصحة بالحكومة الموقتة في خطاب «إيقاف تنفيذ القرار (المشار إليه) إلى حين التأكد من صحة الشكوى»، وذلك حرصا من هيئة الرقابة الإدارية «على عدم إحداث أي إضراب أو إغلاق لإدارة المستشفى» الذي «يقدم خدماته لجميع المواطنين على رقعة جغرافية كبيرة».

اقرأ أيضا: «صحة الموقتة» تكلف مديرا عاما جديدا لمستشفى الثورة بالبيضاء

يشار إلى أن وزير الصحة في الحكومة الموقتة، سعد عقوب، أصدر قبل أيام قرارا كلف بموجبه الدكتور عبدالرحيم مازق، مديرا عاما لمستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، خلفا للمدير السابق الدكتور محمد التريكي الذي بلغ سن التقاعد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رجل يغرق وهو يطلب الزواج من حبيبته في تنزانيا