غسان سلامة يتفق مع ممثلي الأمم المتحدة بغرب أفريقيا ومالي على «تعزيز التنسيق»

لقاء غسان سلامة وممثلي الأمم المتحدة بغرب أفريقيا ومالي

عقد الممثلون الخاصون للأمين العام للأمم المتحدة في كل من ليبيا، وغرب أفريقيا والساحل، ومالي، غسان سلامة، ومحمد ابن شمبس، ومحمد صالح النضيف، اجتماعا في نيويورك، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واتفق سلامة وابن شمبس والنضيف على «تعزيز التنسيق» من أجل فهم أفضل لتأثير الأزمة الليبية على الساحل، حسب تغريدة لـ«بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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أمس الأربعاء، اجتمع سلامة مع وزيرة خارجية السودان، أسماء عبدالله، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث الطرفان آخر التطورات في ليبيا، ودور دول الجوار في إيجاد حل للأزمة الليبية.