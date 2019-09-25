رئاسة الأركان التابعة لـ«الوفاق» تنظم ندوة لدمج القوى المساندة للجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 10:52 صباحا
جانب من الندوة التي نظمتها هيئة الأركان التابعة لقوات الوفاق.

نظمت رئاسة الأركان العامة للجيش التابع لقوات الوفاق، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، ندوة حول «تنظيم واستيعاب القوى المساندة للجيش في مؤسسات الدولة ودمج الشباب من القوات المساندة تحت مظلة المؤسسات الشرعية».

وذكر المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «الهدف الرئيسي من الندوة حل المعوقات أمام عملية استيعاب تلك القوى وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفتح أبواب المؤسسات أمام القوى المساندة في المستقبل وفقا للشروط والقوانين التي ستنظمها الدولة، سيكون له الأهمية المثلى للاستفادة من قدرات وخبرات الشباب».

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وأضاف البيان أن الندوة شهدت تقديم «عدد من الأوراق البحثية ومشاريع لتأهيل وتدريب القوى المساندة، قدمها قادة من ضباط المؤسسة العسكرية ومسؤولون بوزارة الداخلية وكذلك وزارة العمل والتأهيل».

جانب من الندوة التي نظمتها هيئة الأركان التابعة لقوات الوفاق.
جانب من الندوة التي نظمتها هيئة الأركان التابعة لقوات الوفاق.
جانب من الندوة التي نظمتها هيئة الأركان التابعة لقوات الوفاق.
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