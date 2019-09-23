الإثنين.. افتتاح صيدلية الطوارئ بمركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 09:55 مساء

أعلن مركز بنغازي الطبي عن افتتاح صيدلية الطوارئ بالمركز، يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر، وفق نائب مدير إدارة الصيدلة والإمداد الطبي بالمركز الدكتور معتصم بالله الشلماني، الذي كشف أن صيدلية الطوارئ كانت موجودة من قبل لكنها لم تفعل من قبل.

وتابع الشلماني، في بيان للمركز اليوم، أن مدير المركز الطبي ببنغازي الدكتورة فتحية العريبي، وافقت مع توليها المسؤولية على مقترح بافتتاح الصيدلية وتطبيقه في فترة وجيزة.

وأكد الشلماني أن صيدلية الطوارئ ستقدم خدماتها على مدار 24 ساعة، وسيتوفر فيها الأدوية اللازمة والمتواجدة بالمركز الطبي، بدعم من شركة الشفاء والرضوان، لافتا إلى توفير نحو نصف الكمية المطلوبة من أدوية الطوارئ، فيما ستغطي الصيدلية الأقسام الإيوائية أيضا في المركز.

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