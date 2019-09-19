وكيل «داخلية الوفاق» يمنح عبدالجليل درع الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 09:42 صباحا
عثمان عبد الجليل يحصل على درع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، 18 سبتمبر 2019، (تعليم الوفاق)

قدم وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد خالد مازن، درع الوزارة إلى وزير التعليم المفوض، عثمان عبدالجليل، على هامش زيارة الأخير إلى مديرية أمن طرابلس.

وتوجه عبدالجليل إلى المديرية لتقديم الشكر إلى رجال الأمن، على الجهود المبذولة في خطة تأمين امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية للعام 2018-2019، حسب بيان «تعليم الوفاق»، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وشارك 2000 فرد من مديرية أمن طرابلس، في تأمين امتحانات الشهادة الثانوية، التي جرت بمقر جامعة طرابلس، حسب اللجنة الأمنية المشرفة على تأمين الامتحانات.

اقرأ أيضا: وزير التعليم يتابع الاستعدادات النهائية لحفل إعلان نتيجة الثانوية العامة

وأكد عضو اللجنة، خالد صقر، في بيان سابق، أن أفراد الأمن انتشروا في قاعات ومدرجات الامتحانات والطرق المؤدية إليها لتسهيل الحركة داخل الجامعة وخارجها، كما أمنوا وصول الأسئلة إلى قاعات الامتحان فضلًا عن توزيع وجبة الإفطار على الطلبة. ولفت صقر إلى أنه لم تسجل أي خروقات أمنية خلال فترة الامتحانات، مشيدًا بتكاتف جهود أفراد الأمن والجهات التابعة لها وتنفيذها الخطة الأمنية.

ومن المقرر إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية، للدور الأول لهذا العام، اليوم الخميس، في حفل رسمي، وفق تصريح مدير المركز الوطني للامتحانات، الدكتور محمد البوعزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل
ليبيا
«قوة حماية طرابلس» تدعو إلى حل الأزمة عبر الحوار ونبذ الإرهاب والفساد
ليبيا
رئيس ألمانيا يدعو إلى مبادرة مع إيطاليا وفرنسا «لمنع تآكل الدولة الليبية»
ليبيا
70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
مصرف الوحدة يرفع سقف المرابحة الإسلامية إلى 85 ألف دينار
ليبيا
«تعليم الوفاق» تعلن موعد نتائج امتحان الشهادة الثانوية
ليبيا
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
السراج يواصل جلسات التشاور الوطني بلقاء قادة عملية «بركان الغضب»
ليبيا
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بوغاتي» تطلق السيارة الأسرع في العالم