وزير التعليم يتابع الاستعدادات النهائية لحفل إعلان نتيجة الثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 11:11 مساء
وزير التعليم عثمان عبد الجليل يتابع الاستعدادات النهائية لحفل إعلان نتيجة الثانوية العامة, 18 سبتمبر 2019 (تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل، الاستعدادات النهائية بالحفل الوطني لمراسم اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء اللجنة الإعلامية بالوزارة والشريك الإعلامي في المركز الوطني للامتحانات بحضور مدير عام المركز الدكتور محمود البوعزي.

و وفق بيان اليوم، أكد الوزير، خلال الاجتماع الدور الريادي للإعلام كشريك أساسي وفاعل في أي تغيير مطلوب في المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية على اعتباره حلقة الوصل في ظل التطور التقني والتكنولوجي الكبير، والذي شكل الجناح الأبرز في نقل الأفكار البناءة وتسليط الضوء على المشاريع الريادية في المجتمع، مشيراً إلى أهميته كحلقة وصل مع كافة الشرائح المستهدفة في عملية النهوض بقطاع التعليم بالكامل.

«تعليم الوفاق» تعلن موعد نتائج امتحان الشهادة الثانوية

واطلع الوزير على جميع تفاصيل الحفل الخاص بنتائج امتحانات الشهادة الثانوية، ونسب الإنجاز حتى الآن، مبديا بعض الملاحظات في بعض النقاط الخاصة بفقرات الحفل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

يذكر أن وزارة التعليم ستقوم باعتماد وإعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي 2018-2019 في حفل وطني خاص سيقام غدا الخميس.

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