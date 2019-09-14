سلامة ناعيا مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا: «سنفتقد حكمته»

مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا الراحل السفير صلاح الدين الجمالي. (الإنترنت)

عبر الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، عن «عميق حزنه بوفاة مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي»، معربا عن تعازيه الصادقة لجامعة الدول العربية والحكومة التونسية وأسرة الفقيد.



وقال سلامة، «تلقيت بحزن عميق نبأ وفاة السفير صلاح الدين جمالي. كان السفير الجمالي دبلوماسيا تونسيا بارزا ومبعوثا خاصا لجامعة الدول العربية إلى ليبيا. سنفتقد بشكل كبير حكمته وصبره ولطفه، رحمه الله».



وتوفي أمس الجمعة، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، السفير التونسي صلاح الدين الجمالي، عن عمر يناهز 72 عاما، قضى أغلبها في العمل بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، التي نعته في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».



وعين الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، السفير الراحل صلاح الدين الجمالي، مبعوثا خاصا إلى ليبيا منذ أكتوبر 2016 بإجماع الدول الأعضاء، وهي المهمة التي استمر فيها إلى أن وافته المنية.