الثني يفتتح مركز الشرطة ومقر «الأحوال المدنية» في النواقية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 10:13 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني خلال افتتاح عدد من المشروعات في النواقية، 12 سبتمبر 2019، (بلدية بنغازي)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، عددا من المشاريع التي نفذت في منطقة النواقية بمدينة بنغازي، ومنها مركز الشرطة ومقر مصلحة الأحوال المدنية.

وأعيد بناء مركز شرطة، الذي تعرض للتدمير خلال هجوم نفذته الجماعات التي كانت تسيطر على بنغازي، وذلك عقب تحرير منطقة الهواري ومصنع الأسمنت، حسب بيان بلدية بنغازي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

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وافتتح الثني مدرسة النواقية للبنات، ومبنى شركة الخدمات بالمنطقة، ومشروع توصيل شبكة المياه للمنطقة وربط شبكات الصرف الصحي، وأعمال الإنارة بالطريق العام للمنطقة وشوارعها الرئيسية، كما وضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة أخرى ستستقبل 240 طالبا لصالح المنطقة.

وفي السياق ذاته، تفقد الثني المشاريع قيد الإنجاز في النواقية، وعلى رأسها مقر مكتب الثقافة والإعلام، ومُجمع العيادات الصحية، إضافة لرصف وتعبيد عدة طرق بالمنطقة.

مركز شرطة النواقية بعد إعادة بنائه
مقر مصلحة الأحوال المدنية في النواقية
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