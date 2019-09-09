الثني يتفقد أجدابيا.. ويؤكد: تنفيذ مشروعات لصالح البلدية خلال الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 01:22 صباحا
جانب من اجتماع الثني مع المجلس التيسيري لبلدية أجدابيا. (الحكومة الموقتة عبر فيسبوك)

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني، الأحد، زيارة إلى بلدية أجدابيا؛ لبحث أوضاعها وتفقد مشاريع الحكومة القائمة حاليا والمشروعات المقرر تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وتفقد الثني، عددا من مشروعات البلدية وتوقف على أعمال الرصف والبنية التحتية لعدد من الطرقات العامة إضافة إلى مشروعات الصيانة والإنشاء التي استهدفت المقرات العامة للدولة، حسب ما ذكرت الحكومة الموقتة عبر صفحتها بـ«فيسبوك».

وشارك في الجولة كل من أعضاء مجلس النواب إدريس عبدالله المغربي، وبدر النحيب، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحك المحلي الدكتور عادل الزايدي ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة جمعة الفاخري، والناطق باسم الحكومة حاتم العريبي إضافة لعدد من المسؤولين.

وعقد الثني، بمقر بلدية أجدابيا، اجتماعا موسعا حضره رئيس المجلس التسييري للبلدية أمبارك المنفي، وأعضاء المجلس التسييري، إضافة إلى حكماء ومشائخ وأعيان بلدية أجدابيا.

وأكد الثني، أن الحكومة ستشرع في تنفيذ العديد من المشروعات لصالح البلدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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