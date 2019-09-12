سلامة يلتقي سفير هولندا لإحياء العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 11:24 مساء
سلامة‬ وويليامز وسفير هولندا لارس تومرز ونائبته غابرييلا ميتز في تونس، 13 سبتمبر. (البعثة الأممية للدعم في ليبيا)

التقى الممثل الخاص للأمين العام المتحدة ‫غسان سلامة‬، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، الخميس، بسفير هولندا لارس تومرز ونائبته غابرييلا ميتز في تونس.

وحسب بيان نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر «فيسبوك»، «ناقش الطرفان الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في ليبيا علاوة على أوضاع المهاجرين وقضايا حقوق الإنسان».

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ودعت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، خلال قمتها التي عُـقدت نهاية أغسطس الماضي، في فرنسا، إلى تنظيم مؤتمر دولي يشمل كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية.

وأكدت الدول السبع بشأن الأوضاع في ليبيا، في البيان، دعمها «الهدنة التي قد تمكن من وقف دائم لإطلاق النار» و«دعم الحل السياسي كضامن للاستقرار» في ليبيا و«دعم مجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي- ليبي».

والدول الصناعية السبع الكبرى هي: الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا.

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