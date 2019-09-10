حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 02:38 مساء
القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، (الإنترنت: أرشيفية)

قالت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء إن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أصدر اليوم الثلاثاء القرار رقم 381، بشأن نقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إلى القوات المسلحة.

وحسب الوكالة، نص القرار على نقل 678 ضابطا وضابط صف وأفراد بالشرطة، إلى القوات المسلحة، مذكورة أسماؤهم في كشوفات مرفقة مع القرار.

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وشدد القرار على ضروة العمل به من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من بيان الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الذي أكد فيه أن «القوات المسلحة ماضية في حربها على الإرهاب والجريمة»، منوها بأن حفتر «لم ولن يفاوض يوما على منصب...»

جاء البيان للرد على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، التي أوردها في مقابلة نشرتها جريدة «ليبراسيون» الفرنسية، وأشار فيها إلى أن حفتر «وضع شروطا لانسحاب محتمل»، و«لديه مطالب تتعلق بمناصب مهمة في الدولة».

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