سيالة يطالب أبو الغيط بدور أكبر للجامعة العربية لوقف حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 12:39 صباحا
لقاء أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة في القاهرة, 9 سبتمبر 2019 (خارجية الوفاق)

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، أمس الإثنين، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، بأن تلعب الجامعة دورا أكبر لـ«صد العدوان على العاصمة والضغط على القوات المعتدية العودة للأماكن التي انطلقت منها».

ووفق بيان لوزارة الخارجية، فقد التقى سيالة مع أبو الغيط، بالعاصمة المصرية القاهرة، وتناول اللقاء الوضع الراهن في العاصمة طرابلس وآخر مستجدات الحرب بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة.

وشدد سيالة على أن «العودة للعملية السياسية لا تكون إلا بالشروط التي وضعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق».

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من جانبه أوضح أبوالغيط أن الحل في ليبيا لن يكون عسكريا، داعيا إلى العودة للعملية السياسية.

يأتي هذا اللقاء قبيل انعقاد الدورة 152 العادية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر له اليوم الثلاثاء.

 

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