سفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى ليبيا يحثون العودة للعملية السياسية

شينكر والسفير الأميركي مع سفراء فرنسا وبريطانيا لدى ليبيا بمقر البعثة الأميركية في تونس. (السفارة الأميركية)

استضاف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين بمقر مكتب العمل الخارجي للبعثة الدبلوماسية الأميركية في تونس، سفراء كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن لقاء شينكر والسفراء الأربعة يأتي «ضمن الجهود الدولية المستمرة المبذولة لوقف القتال في طرابلس، وحثوا على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة».

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كان مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر التقى، أمس السبت، مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، بمقر البعثة الدبلوماسية الأميركية التي تعمل موقتًا من تونس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن لقاء سلامة وشينكر «تطرق إلى الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا».