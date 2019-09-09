استئناف الإنتاج في أحد آبار حقل أبوالطفل

البئر (A1) في حقل أبوالطفل. (الصفحة الرسمية للحقل)

أعلن حقل أبوالطفل استكمال الآبار تجهيز البئر (A1) وإعادته للإنتاج بعد توقف دام عدة سنوات.

ويقدر إنتاج البئر بنحو 2800 برميل/ يوميا، و15 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفق الصفحة الرسمية للحقل بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونجح مهندسو الحقل في صيانة البئر بالتعاون مع مهندسي وفني الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار.

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط العام الماضي أن شركة مليتة للنفط والغاز، تمكنت من رفع إنتاجها من حقل أبوالطفل النفطي وحقق «مكاسب كبيرة أخيرا، مع إنهاء إجراء اختبارات التشغيل لتوربينة الغاز الشمسية TC5 بتاريخ 13 أكتوبر 2018.



يشار إلى أن إنتاج حقل أبوالطفل يبلغ نحو 80 ألف برميل يوميا، وفق تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط.