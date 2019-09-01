«حماية سرت» تفرض حظر التجوال

أحد شوارع مدينة سرت. (بوابة الوسط)

فرضت قوة حماية وتأمين سرت حظر التجوال في المدينة منذ الساعة الثانية عشرة ليلاً؛ لدواعٍ أمنية، بعد إعلان الطوارئ والاستنفار مساء أمس، عقب رؤية رتل مسلح لسيارات تابع للقيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بطريق الرواغة جنوب سرت.

وأُغلقت محلات تجارية في المدينة بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، ودخلت سيارات مسلحة تابعة للقوة حيي الدولار والوملة؛ لمنع المراسم الاحتفالية بالألعاب النارية في الذكرى الخمسين لـ«انقلاب سبتمبر» والتعامل مع أي أعمال شغب قد تحدث.

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وفي مارس الماضي، استدعت القوة 50 سيارة مسلحة من قوتها الاحتياطية، فيما أرسلت قوة مكافحة الإرهاب 50 سيارة أخرى كدعم للقوة في مهامها الموكلة إليها وحفظ الأمن والاستقرار».

وتأسست قوة حماية سرت بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 18 الصادر في 24 مارس 2017، عقب انتصار القوات المشاركة في عملية «البنيان المرصوص» على تنظيم «داعش» واستعادة السيطرة على مدينة سرت.