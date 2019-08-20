نقص الإمداد المائي والطبي وأسطوانات غاز الطهي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 06:32 مساء
أحد الميادين الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل، اليوم الثلاثاء، أن البلدية تشهد منذ يومين نقصًا في أسطوانات غاز الطهي، إضافة إلى نقص الإمداد المائي والطبي، فضلًا عن استمرار أزمة الكهرباء.

وقال الأميل لـ«بوابة الوسط» إن نقاط بيع غاز الطهي في البلدية تشهد منذ يومين ازدحامًا من المواطنين الراغبين في شراء أسطوانات الغاز.

وأضاف أن المدينة تعاني، كذلك منذ أيام، نقصًا في الإمداد المائي عن الأحياء والمناطق السكنية، إضافة إلى استمرار انقطاع الكهرباء وتزايد ساعات طرح الأحمال.

وأشار الأميل إلى أن المرافق الصحية في بلدية سرت تعاني أيضًا نقصًا في الإمداد الطبي، خاصة تطعيمات الأطفال وأدوية مرضى السكر والأعصاب وغيرهما.

وطالب الناطق باسم بلدية سرت الجهات الحكومية المختصة بضرورة معالجة هذه الأزمات التي تعانيها البلدية بشكل عاجل.

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