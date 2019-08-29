وفد من مفوضية الانتخابات يزور تونس للاطلاع على استعدادات الانتخابات الرئاسية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 29 أغسطس 2019, 08:58 مساء
إحدى الورش التي حضرها وفد مفوضية الانتخابات الليبية في تونس لمتابعة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية. (تصوير: رمضان كرنفودة)

يزور وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا هذه الأيام تونس للإطلاع على استعدادات والتجهيزات الجارية للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل من قبل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في تونس.

وقال عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، حكيم الشعاب، إن الهدف من زيارة وفد المفوضية تونس هو الاطلاع على سير التجهيزات للانتخابات الرئاسية التونسية من قبل إدارة التوعية والإعلام والعلاقات، حيث إن ليبيا لم تجر فيها انتخابات رئاسية من قبل.

وأضاف الشعاب لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس أن وفد المفوضية الليبية سيطلع على سير عمل إدارة التوعية بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات التونسية وفهم طريقة العمل والتجهيزات قبل انطلاق عملية الانتخابات الرئاسية.

وأشار الشعاب إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا والهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في تونس نهاية العام ٢٠١٦ من أجل تبادل الخبرات والتعاون بينهما.

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