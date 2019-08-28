انقطاع خدمات الإنترنت عن عديد المناطق في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 06:13 مساء
أحد أبراج الاتصالات. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر فنى مسؤول بقطاع الاتصالات في سرت لـ«بوابة الوسط» أن خدمات الإنترنت لـ«واي ماكس» والـ«دي إس إلـ» والجيل الرابع والفايبر «انقطعت عن المدينة بالكامل» اليوم الأربعاء.

وقال المصدر إن المناطق التى انقطعت عنها خدمات الإنترنت تمتد من أبوقرين غربا وحتى سرت مرورا بالوشكة وجارف والغربيات والقبيبة والثلاتين وأبوهادى والسواوة والطويلة.

وأوضح المصدر الفني المسؤول أن أسباب انقطاع خدمات الإنترنت في سرت «فنية تتعلق بخلل كهربائى بمنطقة أبوقرين»، مشيرا إلى أن شركة (LTT) كلفت فريقا فنيا من فرع المنطقة الوسطى لإصلاح الأعطال الفنية بالخصوص.

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