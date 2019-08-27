سيالة يطلب من طوكيو عودة السفارة اليابانية إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 11:53 صباحا
وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة مع رئيسة مجلس الشيوخ الياباني، أكيكو سانتو، 27 أغسطس 2019، (خارجية الوفاق)

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، بعودة السفارة اليابانية للعمل من طرابلس، وعودة الشركات اليابانية المتعاقدة في ليبيا لاستئناف أعمالها.

وناقش سيالة، مع رئيسة مجلس الشيوخ الياباني، أكيكو سانتو، مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وبحث سبل تطوير التعاون والاستفادة من خبرة الجانب الياباني في إعادة الإعمار وبناء القدرات والتعليم والتكنولوجيا، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وناقش الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما وجه سيالة الدعوة إلى «أكيكو» لزيارة ليبيا، واللقاء بنظيرها رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ومناقشة سبل التعاون بينهما وكذلك الاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال.

يذكر أن سيالة متواجد في العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في القمة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا «تيكاد»، المنعقد حتى غد الأربعاء.

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