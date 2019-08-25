ضبط عصابة تهريب سيارات إلى السودان عن طريق الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 08:43 صباحا
إحدى السيارات المضبوطة مع المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخصين من دولة السودان يقومان بتهريب السيارات إلى دولة السودان.

ووفق الصفحة الرسمية للمديرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد «قبضت عناصر التحريات العامة على (ع ي ع) و(ص ا ح) على متن مركبة آلية كيا نوع فيستو» وعند الاستدلال معهما اتضح أن أحدهما من سكان مدينة بنغازي والآخر من سكان مدينة المرج.

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واعترف المتهم الأول بعرض السيارات للبيع لأشخاص مقيمين في دولة السودان عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، وأشارت المديرية إلى أن عناصر التحريات عثروا على محدثات مع عدة أشخاص من دولة السودان على هاتفه الخاص. وأقر المتهم بشراء السيارات وبيعها في دولة السودان عن طريق مدينة الكفرة، ليتم إحالته إلى النيابة العامة.

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