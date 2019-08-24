محكمة جنايات بنغازي تحكم بالإعدام على 4 سوريين

حكمت محكمة جنايات بنغازي على 4 سوريين بالإعدام رميًا بالرصاص أُدينو بـ«تهريب 14 طنًّا من مخدر الحشيش»، إلى مدينة بنغازي.



وصادرت المحكمة، بحسب بيان نشره جهاز المخابرات فرع درنة، اليوم السبت، «جميع المضبوطات على ذمة القضية والمحجوزة لدى النيابة العامة، كما أصدرت المحكمة حكمها بتبرئة ثلاثة متهمين آخرين مما أسند إليهم في هذه القضية».

وتعود الواقعة، التي كشفت ملابستها «مديرية جمارك بنغازي، إلى 30 من أغسطس من العام الماضي، حيث ضبطت حاويات تحتوي على 14 طنًّا من مخدر الحشيش، حاول تشكيل عصابي تهريبها إلى الأراضي الليبية عبر ميناء الخمس».

وفي 13 ديسمبر من نفس العام، حاول التشكيل المجهول «تهريب 10 أطنان من مخدر الحشيش، التي كانت قادمة أيضًا من ميناء اللاذقية، لكن مصلحة الجمارك تمكنت من ضبطها وسلمتها لسرية تابعة للواء 106 مجحفل، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة لإعدامها».

كما كشفت وحدة التحريات ببنغازي «وجود عصابة سورية تستأجر مستودعًا كبيرًا بمنطقة بوعطني، وتتخذ من التجارة ونقل وتوزيع بضائع ساترًا على جرائمها».