الأرصاد: طقس مستقر على أغلب المناطق.. وتقلبات جوية جنوبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الـطقس مستقرا على أغلب مناطق ليبيا، نتيجة تأثير امتداد مرتفع جــوي ينتج عنه استقـرار في العوامل الجويـة، بينمـا تتأثر مناطق أقصى الجنوب بتقلبات جويـة مصحوبة بتكاثر للسحب الرعديـة، مــع فرصــة سقوط أمطار.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة القصوى، المتوقع تسجيلها على «المناطق الساحلية، الجبل الغربى، الجبـل الأخضر» تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وبين 35 و41 درجة مئوية على باقى المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على سرت، واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على الخليج، واحتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الخليج وسهل بنغازي.

وفيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب الرعدية على أقصى مناطق الجنوب الغربي، مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مما قد يتسبب في جريان مياه الأمطار ببعض الأدوية المحلية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:

مازالت السحب الرعدية تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و41 درجة مئوية.