وصول 248 حاجًّا عائدين من الأراضي المقدسة إلى مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 10:57 مساء
أول فوج من الحجاج الليبيين يصل إلى مطار معتيقية. (مطار معتيقية عبر فيسبوك)

أعلن مطار معيتيقة الدولي، وصول أول فوج من الحجاج ضم 248 حاجًّا عائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك حج هذا العام.

وذكر المطار على صفحته بموقع «فيسبوك»، «وصلت طائرة الخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بقيادة الكابتن أحمد زاوية ومساعده محمد البوعيسى، وكان على متنها 248 حاجًّا، وهو أول فوج».

وأضاف المطار أن كلاً من وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبو شكيوات، والدكتور محمد بيت المال رئيس مصلحة المواصلات، وعبدالمنعم القمودي مدير المطار المكلف كانوا في استقبال الحجاج.

أول فوج من الحجاج الليبيين يصل إلى مطار معتيقية. (مطار معتيقية عبر فيسبوك)
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