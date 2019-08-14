إغلاق جزئي للطريق السريع في بنغازي

أعمال صيانة أحد الطرق في بنغازي، (بلدية بنغازي: أرشيفية)

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، إغلاق جزئي للطريق الدائري الثالث «الطريق السريع»، من تقاطعه مع طريق العروبة «طريق طرابلس»، وحتى شارع الأندلس.

وأشارت البلدية، إلى أن الإغلاق يأتي لغرض صيانة الهبوط في الطريق تحت الجسر، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشهدت بنغازي على مدار الأسابيع الماضية، أعمالًا نشطة من أجل إعادة تأهيل الطرق بها، إذ انطلقت في 11 يوليو الماضي، أعمال المرحلة الأولى من الرصف الموقت بعدة شوارع رئيسية وفرعية بمنطقة الكويفية في المدينة.