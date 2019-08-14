إغلاق جزئي للطريق السريع في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 02:46 مساء
أعمال صيانة أحد الطرق في بنغازي، (بلدية بنغازي: أرشيفية)

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، إغلاق جزئي للطريق الدائري الثالث «الطريق السريع»، من تقاطعه مع طريق العروبة «طريق طرابلس»، وحتى شارع الأندلس.

وأشارت البلدية، إلى أن الإغلاق يأتي لغرض صيانة الهبوط في الطريق تحت الجسر، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: بلدية بنغازي تواصل صيانة ورصف الطرق الرئيسة والفرعية بالمدينة

وشهدت بنغازي على مدار الأسابيع الماضية، أعمالًا نشطة من أجل إعادة تأهيل الطرق بها، إذ انطلقت في 11 يوليو الماضي، أعمال المرحلة الأولى من الرصف الموقت بعدة شوارع رئيسية وفرعية بمنطقة الكويفية في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحو 2.5 مليون حاج يختتمون المناسك بطواف الوداع في مكة
عربى
نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
ميسي يدخل على خط المفاوضات ويتصل بنيمار
رياضة عالمية
كيف يحتفل مسيحيو السنغال بعيد الأضحى؟
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
بيان مشترك لواشنطن ولندن وباريس وروما وأبوظبي بشأن الهدنة في ليبيا
ليبيا
جلسة طارئة جديدة بمجلس الأمن تدعو لاغتنام فرصة «هدنة العيد»
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
سالم بن تاهية في حوار لـ«بوابة الوسط»: 10 صعوبات تواجه الانتخابات البلدية
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «Genesis» تكشف سيارتها الأكثر فخامة