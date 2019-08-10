دوريات أمنية جنوب طرابلس لتأمين محطات الوقود وتسيير حركة السير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 11:22 صباحا
جانب من دورية أمنية للإدارة العامة للدعم المركزي. (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر فيسبوك).

انتشرت دوريات أمنية للإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة داخلية حكومة الوفاق، بمناطق جنوب العاصمة طرابلس؛ لحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنيين، وتأمين محطات الوقود وتسيير حركة السير.

وثمنت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فسبوك»، جهود قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى في حفظ الأمن والاستقرار».

جانب من دورية أمنية للإدارة العامة للدعم المركزي. (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر فيسبوك).
جانب من الدورية الأمنية في جنوب طرابلس. (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر فيسبوك).
جانب من الدورية الأمنية في جنوب طرابلس. (صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر فيسبوك).
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