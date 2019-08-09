مجلس الدولة يطرح عدة إجراءات لوقف «نزيف الدم» في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 08:30 صباحا
لقاء رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، مع أعضاء بالمنطقة الجنوبية، 8 أغسطس 2019، (مجلس الدولة)

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع وفد من أعضاء المنطقة الجنوبية، تطورات الأحداث في مدينة مرزق، إذ خلص المجتمعون إلى عدة إجراءات لـ«وقف نزيف الدم» في المدينة.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم الجمعة، أن أهم تلك الإجراءات هي «العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، وتوفير ممرات آمنة للخدمات الإنسانية».

وتضمنت أيضًا: «دعوة الأطراف ذات العلاقة إلى الجلوس الفوري لمناقشة أسباب الأزمة والوصول إلى حلول لها برعاية المجلس، إضافة إلى دعوة أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية إلى المساعدة في تحقيق الاستقرار، وإنهاء النزاعات ونبذ الفرقة وحقن الدماء خاصة في هذه الأيام الحرم».

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وقتل 42 شخصا وجرح أكثر من 60 مدنيا في مرزق، مساء الأحد الماضي، جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا بوسط المدينة، حسب تصريحات مسؤول في حكومة الوفاق لوكالة الأنباء الفرنسية. وأمس، أعلن مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، فتح تحقيق في الواقعة، مؤكدا أن موقف البعثة «سيكون حازما للغاية».

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