سلامة: نحقق في القصف الجوي على مرزق وموقفنا سيكون حازما للغاية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 09:44 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن البعثة تحقق في القصف الجوي الذي استهدف مدينة مرزق جنوب غرب البلاد قبل أيام، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكدا أن موقف البعثة «سيكون حازما للغاية».

وأضاف سلامة في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية نشرت، اليوم الخميس، إنه «ليس من السهل التحقق من جميع المعلومات التي نتلقاها في ليبيا، ولكن موقفنا سيكون حازما للغاية إذا تم التحقق من استهداف المدنيين، عندما نحصل على معلومات كافية، لأن مثل هذا الهجوم يتعارض بشدة مع حقوق الإنسان الأساسية الدولية».

وتشهد مدينة مرزق توترا أمنيا تطور إلى اشتباكات عنيفة وقصف جوي، فيما تبادلت كل من القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة الاتهامات بشأن استهداف المدنيين في المنطقة الذين راحوا ضحية القصف الأخير الذي وقع مساء الأحد، وتسبب في مقتل أكثر من 40 شخصا وجُرح أكثر من 60 مدنيا.

ويوم الإثنين، اتهم الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، حسن موسى بقيادة «هجوم إرهابي» على المدينة «من ثلاثة محاور بالدبابات» بهدف «التشويش على تقدمات الجيش في طرابلس»، مشيرا إلى أن الهجوم «ليس الأول» على المدينة.

في حين، دان المجلس الرئاسي القصف الجوي الذي استهدف حي القلعة بالمدينة، محملا القوات التابعة للقيادة العامة المسؤولية، ودعا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما وإجراء التحقيق في الحادث.

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