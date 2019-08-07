الأرصاد: موجة حر على شمال غرب البلاد.. واعتدال الطقس شرقا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 11:31 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق شمال غرب ليبيا إلى موجة حر، تصل فيها درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، بسبب تأثرها بامتداد لمنخفض جوي يتمركز جنوب الجزائر، على أن تنخفض درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت النشرة اعتدال الطقس على أغلب مناطق الشمال الشرقي، حيت تتراوح درجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، كما تصل إلى 37 درجة مئوية على مناطق الدواخل، فيما يبقى الطقس مستقرا على أغلب مناطق الوسط والجنوب، حيت تتراوح درجات الحرارة بين 37 و42 درجة مئوية، تصل إلى 45 درجة مئوية على غدامس.

رأس إحدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا من مساء يوم الجمعة المقبل إلى شمالية، ثم شمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على مناطق سرت، ثم تسجل ارتفاعا غدا على أغلب المناطق، قبل أن تنخفض تدريجيا منذ مساء الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية، وتصل إلى 45 درجة مئوية على غدامس.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

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