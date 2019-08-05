المسماري يعلن تخريج 1500 جندي وتوزيعهم على الوحدات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 07:05 مساء
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الإثنين، تخريج نحو 1500 جندي جرى تدريبهم بمراكز التدريب العسكري الأساسية وتوزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المسماري عبر صفحته على «فيسبوك»: «اليوم وبمقر ثانوية ضباط الصف بمدينة بنغازي تم تخريج الدفعة التاسعة من مراكز التدريب العسكري الأساسي، وهي مركز تدريب طبرق والبيضاء والمرج والأبيار وسلوق ومركز تدريب براك الشاطئ ومركز تدريب سبها».

وأضاف أن «عدد الخريجين بلغ 1500 خريج، وتم توزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد»، مشيرًا إلى أنه «بتخريج هذه الدفعة يتجاوز عدد الجنود الجدد 25000 ألف جندي، ناهيك عن دفعات من الضباط وضباط الصف الجدد».

وأكد الناطق باسم القيادة العامة أن «هذه المجهودات الجبارة في التدريب تأتي في إطار ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة بناء وتفعيل القوات المسلحة الليبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوسيط الأفريقي: مهمتي في السودان انتهت ومتفائل بنجاح التجربة
عربى
التوقيع رسمياً على وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان ومصر والسعودية ترحبان
عربى
«دبابات الثلج».. سلاح روسي جديد للنهوض بالسياحة
منوعات
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
تونس والجزائر.. مخاض عسير يعرقل جهود حل الأزمة الليبية
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكواب البيتزا