«الحكم المحلي» تدعو شركات الخدمات العامة لدعم مراكز إيواء النازحين

طفل ليبي بصحبة أسرة نازحة جراء قصف منطقة سكنية في بلدة السواني جنوب غرب طرابلس 18 أبريل. (بوابة الوسط)

دعت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، شركات الخدمات العامة بالمناطق إلى تقديم الدعم اللازم لمراكز إقامة العائلات النازحة حسب الإمكانات المتاحة.

ونوهت في رسالة رسمية إلى مديري الشركات إلى «الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان على طرابلس، وما ترتب على ذلك من نزوح العائلات القاطنة بمناطق الاشتباكات».

وتزايدت أعداد النازحين على نحو مطرد منذ شهر أبريل الماضي، إثر اندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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وفي يوليو الماضي، ذكرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن القتال المشتعل داخل ليبيا تسبب في تضاعف أعداد النازحين داخل الدولة خلال ستة أشهر فقط، منذ بداية العام الجاري.

وذكرت تقرير المفوضية أن أعداد النازحين داخل ليبيا تضاعفت منذ بداية العام لتصل إلى 434 ألف نازح، مقارنة بـ230 ألف شخص في آخر تقدير صدر عن المفوضية، سبتمبر الماضي.