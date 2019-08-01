مناقشة الانتهاكات ضد النازحين في اجتماع بـ«عدل الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 09:04 صباحا
اجتماع لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان بـ«العدل الوفاق»، 31 يوليو 2019، (عدل الوفاق)

قال رئيس اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، خالد أبو صلاح الحسناوي، إن اللجنة تقدمت بتقرير إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تضمن مقترحات وتوصيات بشأن ما رصدته الفترة الماضية.

واجتمعت اللجنة في مقر وزارة العدل بحكومة الوفاق، الأربعاء، حيث ناقشت اللجنة المشاكل والانتهاكات التي يتعرض لها النازحون جراء الحرب الدائرة في طرالبلس، والحرص على تقليلها، ومحاولة السيطرة عليها، وفق بيان «عدل الوفاق» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعت اللجنة إلى تكثيف جهود كافة الجهات ذات العلاقة، وتوحيد العمل؛ لضمان الحقوق الأساسية للمتضررين والنازحين، كما ناقشت اللجنة سير أعمال توثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها.

يذكر أن اللجنة شكلت بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (735) لسنة 2019، وتضم في عضويتها مندوبين من عدد من الوزارات بحكومة الوفاق، والجهات ذات العلاقة.

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