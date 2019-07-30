«الرئاسي» يخفض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163%

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 05:23 مساء

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قرارًا يقضي بتخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163%، بدلًا عن نسبة 183% التي كانت محددة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2018.

ونص قرار المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2019 الصادر، اليوم الثلاثاء، على أن «تحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته (163%) من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي».

ونصت المادة الثالثة من القرار، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك»، على العمل به اعتبارًا من الرابع من أغسطس المقبل، داعيًا الجهات المختصة إلى تنفيذه.

وجاء القرار بعد التشاور بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ولدواعي المصلحة العامة وما تستوجبه من اتخاذ تدابير ضرورية.

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