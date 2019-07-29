مديرية أمن طرابلس تنظم ندوة عن معايير الجودة

ندوة عن الجودة في مديرية أمن طرابلس، 29 يوليو 2019، (مديرية أمن طرابلس)

نظمت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان «معايير الجودة الشاملة وأثرها في تحسين مستوى الأداء».

وألقى أستاذ علم الإدارة بالجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة، الدكتور فوزي العقربان، محاضرة استعرض فيها مفهوم الجودة الشاملة، ومدى قياس تطور خدمات المؤسسات، وتحسين مستوى أدائها، وأداء العاملين بها، ومواءمتها بالمعايير الدولية الخاصة بالجودة، وفق بيان المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرض العقربان معايير معتمدة في مجال الجودة، داعيًا متخذي القرار بالمؤسسات الأمنية إلى الالتفاف إليها، بما يفي بمتطلبات الارتقاء بالأداء الأمني.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدير الأمن، العميد دكتور أسامة عويدا، رؤساء المكاتب والأقسام بضرورة ترشيح عناصر من منتسبيهم لحضور دورة تدريبية خاصة بالجودة الشاملة.