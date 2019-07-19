أمن طرابلس يكشف مصير مدير مركز الرقابة على الأغذية بعد أنباء عن اختطافه

كشفت مديرية أمن طرابلس، حقيقة الأنباء المتداولة على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الدكتور محمد عمر حسن المشاي، مؤكدة أن المذكور تم القبض عليه بشكوى مقدمة ضده من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية بالمركز, بتهمة «الاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز».

ووفق بيان للمديرية، «تم تكليف مكتب البحث الجنائي بالمديرية بالتحقيق في الشكوى وضبط أقوال المشاي، بناء على تعليمات مكتب النائب العام».

وأوضح البيان أنه ومن خلال التحقيق «تبين صحة الشكوى المقدمة ضد المشاي, وقد تم استرجاع منه حتى هذه اللحظة سيارتين الأولى نوع ميتسوبيشي كنتر, والثانية كيا سيراتو, وقد قام بتمليكهما لابنه بدون وجه حق وبمبلغ 1000 دينار للسيارة الواحدة».

وشددت المديرية على أن التحقيقات ما زالت مستمرة لحين الانتهاء منها, وسوف يتم إحالة المتهم إلى مكتب النائب العام.