بلدية يفرن تعلن توقيت ومكان توزيع السيولة النقدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 12:26 مساء
مبنى المصرف المركزي في طرابلس، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت بلدية يفرن، اليوم الخميس، صرف السيولة النقدية المخصصة لأهالي البلدية، من خلال مصرفي شمال أفريقيا والوحدة في طرابلس.

وأشارت، إلى أن الصرف من «شمال أفريقيا» سيكون يومي الأحد والسبت المقبلين، بقيمة 1500 دينار، و1000 دينار بـ«الوحدة»، لكن لم تحدد موعد الصرف للأخير، حسب بيان البلدية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضح البيان، أنه بسبب الظروف الراهنة التي تتعرض لها البلاد، لم يستطع المصرف المركزي في طرابلس أن ينقل السيولة إلى فرعي المصرفين في البلدية.

ولفتت البلدية إلى رفض مقترح نقل الأموال إلى المدينة برًا، بسبب حادثة سابقة لسرقة السيولة، في إحدى المناطق الجبلية.

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