«المركزي» بالبيضاء: 377 مليون دينار للشرق.. و80 مليونًا للجنوب

المصرف المركزي في البيضاء، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن رئيس لجنة الأزمة بالمصرف المركزي في البيضاء، رمزي الأغا، تخصيص نحو 377 مليون دينار لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، و 80 مليون دينار لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية، كسيولة نقدية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

وقال الأغا إن المصرف قرر ترك مسألة توزيع السيولة على فروع المصارف؛ «نظرًا لتوفر السيولة لبعض فروع المصارف دون الأخرى»، وفق ما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وسيبدأ توزيع السيولة غدًا الأربعاء، حسب الأغا الذي أشار إلى أن فروع المصارف ستفتح أبوابها للمواطنين اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح الأغا أن السيولة المخصصة للمنطقة الشرقية موزعة على المصارف كالتالي: «الوحدة 90 مليون دينار، والجمهورية 80 مليون دينار ، والتجاري الوطني 80 مليون دينار، والصحاري 35 مليون دينار ، وشمال افريقيا 30 مليون دينار ، والتجارة والتنمية 50 مليون دينار ، والمتوسط 4 مليون دينار ،والاجماع العربي 4 مليون دينار ، والزراعي 4 مليون دينار».

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وبالنسبة للسيولة المخصصة للمنطقة الجنوبية، فهي موزعة كالتالي: «التجاري الوطني 24 مليون دينار، والجمهورية 21 مليون دينار، والوحدة 3 ملايين دينار ، وشمال أفريقيا 20 مليون دينار، والصحارى 12 مليون دينار».