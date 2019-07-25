بالصور: الكشاف يرفعون علم ليبيا في «الجامبوري» العالمي بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 25 يوليو 2019, 01:03 صباحا
الكشاف الليبيين مع زملائهم من دول أخرى يرفعون العلم الليبي في محمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)

رفع وفد الكشاف الليبية علم الاستقلال الليبي، في «الجامبوري» الكشفي العالمي المقام بالولايات المتحدة الأميركية.

وشارك الوفد الليبي المكون من: «رئيس البعثة قائد أنور عقيل، والكشاف المتقدم فخر الدين المنتصر، والكشاف محمد المبري،  والقائد حسين الفقيه»، في مراسم الافتتاح التي جرت في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا بحضور 150 دولة ومشاركة 45 ألف كشاف وجوالة يمثلون جمعيات وهيئات كشفية وأعضاء بالمنظمة الكشفية العالمية.

بالصور: تدشين النصب التذكاري الأول للحركة الكشفية ببنغازي

ورغم حرص مفوضية كشاف ومرشدات ليبيا على المشاركة في «الجامبوري» بأكبر عدد من الشباب الليبي إلا أن صعوبة الحصول علي الفيزا لهم جميعًا يبقي العائق لمشاركتهم في مثل هذه التجمعات العالمية.

الحركة الكشفية في ليبيا تودع المربي الفاضل القائد سالم إسويكر

يذكر أن «الجامبوري» حدث يقام كل أربع سنوات تستضيفه واحدة من الدول في الأقاليم الكشفية الستة حول العالم بعد أن تقدم عرض متكامل ويتم التصويت علي الموافقة من قبل الجمعية الكشفية العالمية.

بالصور: الحركة الكشفية في ليبيا تودع أحد مؤسسيها

ويشمل «الجامبوري» على انشطة تعليمية تساهم في صقل الشخصيات الشبابية وتأهلهم لمرحلة القيادة، بالإضافة تجارب علمية تفتح مدارك المشاركين وتعزز ثقافة السلام واحترام الأديان، حيث يقضون 10 أيام في تجمع واحد وثقافات مختلفة يجمعهم المنديل الكشفي والسلام والوعد ويتبادلون اللغات والافكار.

الكشاف الليبيين مع زملائهم من دول أخرى يرفعون العلم الليبي في محمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)
كشاف ليبي يرفع العلم الليبي في محمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)
مسرح احتفال «الجامبوري» في محمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)
كشاف من مختلف دول العالم يشاركون في «الجامبوري» بمحمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)
لوحة من الليزر في احتفال «الجامبوري» رقم 24 بمحمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
«الكتاب الأبيض» يكشف طموحات وأهداف الجيش الصيني
دولى
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
الأتراك يحتفون بتولي جونسون «حفيد العثمانيين» رئاسة وزراء بريطانيا
دولى
خديجة بسيكري: تركت رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة لهذا السبب
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المجاهد عمر سيف النصر عبد الجليل
ثقافة وفن
مؤسسة النفط: عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل السيدة حميدة محمد بن عامر
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «مازدا 2020»