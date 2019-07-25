بالصور: الكشاف يرفعون علم ليبيا في «الجامبوري» العالمي بأميركا

الكشاف الليبيين مع زملائهم من دول أخرى يرفعون العلم الليبي في محمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)

رفع وفد الكشاف الليبية علم الاستقلال الليبي، في «الجامبوري» الكشفي العالمي المقام بالولايات المتحدة الأميركية.

وشارك الوفد الليبي المكون من: «رئيس البعثة قائد أنور عقيل، والكشاف المتقدم فخر الدين المنتصر، والكشاف محمد المبري، والقائد حسين الفقيه»، في مراسم الافتتاح التي جرت في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا بحضور 150 دولة ومشاركة 45 ألف كشاف وجوالة يمثلون جمعيات وهيئات كشفية وأعضاء بالمنظمة الكشفية العالمية.

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ورغم حرص مفوضية كشاف ومرشدات ليبيا على المشاركة في «الجامبوري» بأكبر عدد من الشباب الليبي إلا أن صعوبة الحصول علي الفيزا لهم جميعًا يبقي العائق لمشاركتهم في مثل هذه التجمعات العالمية.

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يذكر أن «الجامبوري» حدث يقام كل أربع سنوات تستضيفه واحدة من الدول في الأقاليم الكشفية الستة حول العالم بعد أن تقدم عرض متكامل ويتم التصويت علي الموافقة من قبل الجمعية الكشفية العالمية.

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ويشمل «الجامبوري» على انشطة تعليمية تساهم في صقل الشخصيات الشبابية وتأهلهم لمرحلة القيادة، بالإضافة تجارب علمية تفتح مدارك المشاركين وتعزز ثقافة السلام واحترام الأديان، حيث يقضون 10 أيام في تجمع واحد وثقافات مختلفة يجمعهم المنديل الكشفي والسلام والوعد ويتبادلون اللغات والافكار.

الكشاف الليبيين مع زملائهم من دول أخرى يرفعون العلم الليبي في محمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)

كشاف ليبي يرفع العلم الليبي في محمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)

مسرح احتفال «الجامبوري» في محمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)

كشاف من مختلف دول العالم يشاركون في «الجامبوري» بمحمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)

لوحة من الليزر في احتفال «الجامبوري» رقم 24 بمحمية سوميت بيكتل بأمريكا. (الوسط)