بالصور: تدشين النصب التذكاري الأول للحركة الكشفية ببنغازي

فتيان وفتيات وقادة الكشاف يحملون رايات الحركة الكشفية.(الإنترنت)

دشن بمدينة بنغازي النصب التذكاري الأول للحركة الكشفية في حديقة الكشاف وذلك بمناسبة الذكرى 65 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا وبحضور عدد من الشخصيات العامة ورواد الحركة.

كما نظمت مفوضية كشاف ومرشدات بنغازي، مساء، أمس الخميس، مسيرة احتفالية انطلقت من مفوضية كشاف ومرشدات بنغازي.

وجابت المسيرة شارع جمال عبد الناصر، وتقدمتها الفرقة الموسيقية وحمل فتيان وزهرات وقادة الكشاف علم الاستقلال ورايات الحركة الكشفية.

كشفيان يحملان صورة مؤسس الحركة الكشفية في ليبيا المرحوم خليفة الزايدي.(المفوضية)

فرقة البحرية بكشاف بنغازي خلال مسيرة الاحتفال.(المفوضية)

فرقة من فتيات الحركة الكشفية ببنغازي خلال مسيرة الاحتفال.(المفوضية)

تشكيلة من مختلف فرق الحركة الكشفية ببنغازي خلال مسيرة الاحتفال.(المفوضية)

فتيان وزهرات وقادة الكشاف يحملون علم الاستقلال ورايات الحركة الكشفية.(المفوضية)

النصب التذكاري الأول للحركة الكشفية بمدينة بنغازي.(المفوضية)

زهرة وفتى يعلنان بداية الاحتفال بالذكرى 65 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا.(المفوضية)

فتيان وقادة الكشاف يحملون علم الاستقلال ورايات الحركة الكشفية.(المفوضية)

تكريم السفير السابق عبد القادر غوقة أحد رواد الحركة الكشفية ببنغازي.(المفوضية)

فتيات الحركة الكشفية ببنغازي خلال الاحتفال.(المفوضية)

زهرات الحركة الكشفية ببنغازي خلال الاحتفال.(المفوضية)