مديرية أمن بنغازي: بدء استقبال طلبات تجنيد 2000 بهيئة الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 02:24 مساء
مدير أمن بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، بدء استقبال ملفات الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية، التي تستهدف تجنيد ألفي منتسب لهيئة الشرطة.

ودعت، الراغبين في الالتحاق بتلك الدورة إلى تقديم مستنداتهم إلى معهد تدريب الشرطة في بنغازي، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي سياق آخر، أعلنت المديرية، أمس الإثنين، إعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة، وتشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية، إضافة إلى تقييم الوضع الأمني، وسبل معالجة بعض الخروقات، كما بحثت خلق آلية عمل بين القطاعات العسكرية والأمنية؛ بما يمكنها من ضبط التجاوزات.

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