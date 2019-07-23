تفعيل المربعات الأمنية لضبط «الخلايا النائمة» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 09:13 مساء
عناصر من شرطة بنغازى, (أرشيفية _ الإنترنت)

قرر رئـيس الغرفة الأمنية المشتركة مـدير أمن بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز، خلال اجتماع مع رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة، وضع خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية للخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الأمنية، وفق بيان لمديرية أمن بنغازي اليوم.

ووفق البيان، تطرق الاجتماع الذي عقد اليوم، لإعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة، بحيث تشمل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة، وتقييم الوضع الأمني وسبل معالجة بعض الخروقات، بالإضافة لإمكانية خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية يستهدف من خلاله ضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية.

كما توصل الاجتماع لتشكيل لجنة قبض مشتركة لضبط المطلوبين والمحكوم عليهم جنائياً، بحسب بيان لمديرية أمن بنغازي اليوم.

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