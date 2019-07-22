«فيروستال» الألمانية تعرض خدماتها على «سرت للنفط»

عرضت شركة «فيروستال» الألمانية، تنفيذ مشاريع للتنقيب عن النفط والغاز في البريقة.

واستعرض المدير العام للشركة، رؤول سامبون، خلال لقائه أعضاء لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، القدرات والتجهيزات التي يمتلكها فرع الشركة في ليبيا، وفق بيان «سرت للنفط» على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت سرت إلى أن هذا العرض يؤكد ثقة الشركة الألمانية في استقرار الحالة الأمنية، منوهة بأن «فيروستال» تعد من كبريات الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز.